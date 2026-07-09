مؤسسات مالية دولية: الاقتصاد العالمي أظهر متانة رغم تداعيات الحرب

واشنطن-سانا‏

أكد مديرو صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي ومنظمة ‏التجارة العالمية، في بيان مشترك، أن الاقتصاد العالمي أظهر متانة في مواجهة ‏الصدمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ‏

ونقلت وكالة رويترز عن البيان، اليوم الأربعاء، تأكيد قادة المؤسسات الدولية ‏مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الدول الأعضاء لمتابعة تطورات أوضاع ‏الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند ‏الضرورة، لمواجهة أي تداعيات محتملة.‏

وأوضح البيان أن مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة، مرجحاً استمرار آثار ‏الحرب فترة طويلة، في ظل الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة وسلاسل نقل ‏البضائع، وما يرافق ذلك من مخاطر على النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.‏

ودعا القادة، الذين يعقدون اجتماعات دورية لتقييم تداعيات الحرب المندلعة منذ 28 ‏شباط الماضي، إلى إحراز تقدم نحو تسوية الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز، ‏مشيرين إلى أن الحرب تثير مخاوف أعمق بشأن النمو واستقرار الأسعار‏.‏

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمي إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من ‌‏3.5 بالمئة في 2025 نتيجة للحرب، قبل أن يعاود الانتعاش إلى 3.4 بالمئة في ‌‏2027.‏

وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي ‏إلى 3 بالمئة عام 2026، مقارنة بـ3.5 بالمئة في عام 2025، نتيجة تداعيات ‏الحرب، على أن يرتفع مجدداً إلى 3.4 بالمئة عام 2027.‏