مؤسسات مالية دولية: الاقتصاد العالمي أظهر متانة رغم تداعيات الحرب

واشنطن-سانا
أكد مديرو صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك، أن الاقتصاد العالمي أظهر متانة في مواجهة الصدمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن البيان، اليوم الأربعاء، تأكيد قادة المؤسسات الدولية مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الدول الأعضاء لمتابعة تطورات أوضاع الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، لمواجهة أي تداعيات محتملة.
وأوضح البيان أن مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة، مرجحاً استمرار آثار الحرب فترة طويلة، في ظل الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة وسلاسل نقل البضائع، وما يرافق ذلك من مخاطر على النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
ودعا القادة، الذين يعقدون اجتماعات دورية لتقييم تداعيات الحرب المندلعة منذ 28 شباط الماضي، إلى إحراز تقدم نحو تسوية الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الحرب تثير مخاوف أعمق بشأن النمو واستقرار الأسعار.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمي إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من 3.5 بالمئة في 2025 نتيجة للحرب، قبل أن يعاود الانتعاش إلى 3.4 بالمئة في 2027.
وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3 بالمئة عام 2026، مقارنة بـ3.5 بالمئة في عام 2025، نتيجة تداعيات الحرب، على أن يرتفع مجدداً إلى 3.4 بالمئة عام 2027.