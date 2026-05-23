مقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

بيروت-سانا

قُتل خمسة أشخاص بينهم أطفال وأصيب آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، استهدفت بلدة صير الغربية جنوبي لبنان.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة قوله في بيان: “إن غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنياً في بلدة صير الغربية، أدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال وجرح آخرين”، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف من مختلف الجمعيات الإغاثية والدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين.

وكان خمسة أشخاص قتلوا وجرح اثنان آخران في غارة إسرائيلية مماثلة، استهدفت في وقت سابق اليوم أحد البساتين في منطقة البقبوق شمال مدينة صور.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ ‌الـ ‏2 من آذار‏ بلغت 3123 قتيلاً و9506 جرحى.