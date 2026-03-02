بيان عربي أمريكي مشترك يدين الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والولايات المتحدة بشدة، اليوم الإثنين، الاعتداءات الإيرانية العشوائية بالصواريخ والمسيّرات على دول المنطقة.

ونقلت وكالة “وام” الإماراتية عن البيان المشترك قوله: إن هذه الاعتداءات غير المبررة استهدفت أراضي ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية.

وشدّد البيان على أن الاعتداء على المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور، ويزعزع الاستقرار، كما تمثل التصرفات الإيرانية تصعيداً خطيراً ينتهك سيادة دول عديدة، ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وأكد البيان حقّ الدول في الدفاع عن النفس في وجه هذه الاعتداءات، والالتزام بالأمن الإقليمي، مشيداً بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.