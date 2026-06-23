بوتين: مستعدون لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا وفقاً لاتفاقيات إسطنبول 2022

موسكو-سانا



أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، استناداً إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرنس: “إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تُجرى انطلاقاً من الوقائع القائمة على الأرض”، مجدداً استعداد روسيا لمحادثات السلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ووقّع عليها الوفد الأوكراني بالأحرف الأولى آنذاك، ما يعني أنها كانت مناسبة تماماً”.



وأكّد الرئيس الروسي أنه لا يرى أي سبب يدعو موسكو إلى التراجع عن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى أن روسيا ستمضي قدماً على جميع المحاور، بالاعتماد على الاستقرار المستمر للاقتصاد وإنجازات القوات المسلحة الروسية.



وكانت العاصمة البريطانية لندن استضافت مؤخراً قمة رباعية ضمت كلاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بحضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعماً لدعوة كييف إلى إجراء محادثات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.



في آذار 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب ووقع البلدان اتفاقية بإسطنبول في تموز 2022، بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وللمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 تموز 2023.