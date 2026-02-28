قطر تعلن تصديها بنجاح لموجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية

photo 2026 02 28 15 07 54 قطر تعلن تصديها بنجاح لموجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم السبت التصدي بنجاح ‏لموجة ثالثة من الصواريخ والاعتداءات الإيرانية على أراضي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: إنه تم التعامل مع التهديد فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

‏وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق التصدي بنجاح لموجتين من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أراضي البلاد.

وإضافة إلى قطر شنت إيران، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، اعتداءات بالصواريخ على كل من الإمارات والكويت والبحرين والأردن، وأدانت هذه الدول الاعتداءات على أراضيها مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة مواطنيها.

ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
برلمانية تركية: غزة باتت قضية إنسانية تمس ضمير العالم
أردوغان يمنح مصور الأناضول في غزة الفلسطيني علي جاد الله جائزة رئاسية
البيت الأبيض: ترامب مستاء من مواقف كييف وموسكو حيال خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا
وفد إعلامي من 23 دولة يطلع على أنشطة الصناعات الدفاعية في تركيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك