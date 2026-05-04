وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان يبحثون تطوير مشاريع الغاز والربط الكهربائي

عمان-سانا

بحث وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، محمد البشير وصالح الخرابشة وجوزيف صدي، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتعزيز الربط الكهربائي، وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدان الثلاثة.

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني واللبناني: “نتعاون منذ اليوم الأول مع المملكة الأردنية الهاشمية على مستوى الطاقة، واستطعنا إعادة تأهيل خط الغاز العربي، واستجرار كميات من الغاز، وتحسين واقع الطاقة في سوريا واستقرار الشبكة الكهربائية”، مشيراً إلى أن هذا اللقاء الثلاثي جاء استكمالاً للتعاون الذي بدأ في جلسة سابقة.

وأضاف البشير: إن شراء الغاز من الأسواق العالمية عبر العقبة، وضخه في خط الغاز العربي إلى سوريا، ساهم في استقرار الشبكة السورية وتحسين واقع الخدمة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون من خلال إعادة تأهيل الربط الإقليمي الكهربائي مع الأردن عبر خط الـ 400 كيلوفولت، ومع لبنان عبر الخطوط الأربعة التي أصبحت جاهزة من الطرفين.

وتابع البشير: إن خطوط الغاز التي تستجر من خلالها الكميات من المملكة الأردنية، تشهد حالياً توقيع عقود جديدة من الجانب اللبناني لتأهيلها، بما يسهم في استخدام البنية التحتية الموجودة في البلدان الثلاثة لتحسين إمدادات الغاز إلى لبنان، مؤكداً أن التعاون يمضي على قدم وساق، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة التنفيذ بعد الانتهاء من الإعدادات الفنية.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن التعاون وصل إلى مراحل متقدمة في الدراسات والتقييمات الفنية، ومن المتوقع خلال الفترة القصيرة القادمة الإعلان عن نتائج يمكن الحديث عنها بتفاصيل أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضيرات فنية ودراسات وإحالة عقود في بعض الدول لإصلاح شبكات التبادل.

وبين الخرابشة أن التعاون القائم حالياً يشمل شراء كميات من الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية باستخدام البنية التحتية الأردنية، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية وضخه عبر خط الغاز العربي إلى سوريا، مضيفاً: إن وضع الطاقة الكهربائية في سوريا يتحسن بجهود وتعاون الجميع.

وأكد الخرابشة أن الأردن في المراحل النهائية من التفاهم مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بإصلاح شبكات الغاز، لافتاً إلى التطلع لتنفيذ الترتيب نفسه مع سوريا في مجال الطاقة الكهربائية قريباً، بعد الانتهاء من ملف الغاز.

بدوره أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي، أن هذا التعاون لا يندرج فقط ضمن إطار التنسيق الفني، بل هو خيار استراتيجي متكامل بالنسبة للبنان وركيزة أساسية ضمن رؤيته، لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبكلفة أقل.

وقال صدي: إن الربط الكهربائي مع الأردن وسوريا، ومستقبلاً مع تركيا أو قبرص، يمثل خطوة مهمة جداً، مشيراً إلى أن لبنان يبذل كل جهده لإنجازه بأسرع وقت ممكن، ومعرباً عن تفاؤله بالمشروع، ومؤكداً أن الجانب اللبناني وضع جدولاً زمنياً قصيراً جداً للوصول إلى النتائج.

يذكر أن سوريا والأردن وقّعا في كانون الثاني 2026 اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، في إطار توجه لتأمين مصادر طاقة مستقرة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.