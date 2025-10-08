شكوى ضد ميلوني أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

روما-سانا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنها تواجه شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، رفعتها ضدها منظمة حقوقية تدعم الفلسطينيين، وذلك بتهمة “التواطؤ في إبادة جماعية” في قطاع غزة، بسبب دعم حكومتها لإسرائيل.

وقالت ميلوني في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة ( أ ف ب) : “أنا ووزير الدفاع (غيدو كروسيتو)، ووزير الخارجية (أنطونيو تاياني)، وأعتقد كذلك المدير العام لشركة (ليوناردو) المختصة بمجالي الطيران والدفاع (روبرتو تشنيغولاني)، مستهدفون بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية”.

وتعليقاً على الشكوى قالت ميلوني: “إنه لا يوجد في العالم أو في التاريخ شكوى مشابهة من هذا النوع.”

وجاء في الشكوى التي قدمتها مجموعة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين” مطلع الشهر الجاري، والتي وقع عليها نحو 50 من أساتذة الحقوق والمحامين والشخصيات العامة : “بدعمها للحكومة الإسرائيلية، وخصوصا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت الحكومة الإيطالية نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني”.

ويطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناءً على شكواهم.