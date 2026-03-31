الصين تعلن إبحار ثلاث سفن عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن 3 سفن صينية أبحرت عبر مضيق هرمز في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “شينخوا” أن “ثلاث سفن صينية أبحرت عبر مضيق هرمز في الآونة الأخيرة بتسهيل من الأطراف المعنية، وبالتنسيق معها”، مؤكدة أن “مضيق هرمز والمياه المجاورة له، هما بمثابة ممر شحن دولي حيوي لتجارة السلع والطاقة”.

وأكدت المتحدثة أن “الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج”.

وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لإمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال على مستوى العالم، توقفاً شبه كامل، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.