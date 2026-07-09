قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية أقامت حاجزاً مؤقتاً عند مفرق القرية، قبل أن تتابع توغلها باتجاه مفرق مزرعة الويبد، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً، وفتشت المارة والمركبات العابرة، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أول أمس على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين، وأطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏من ‏خلال ‏توغلاتها ‌‏في الجنوب السوري، ‏والاعتداء على المواطنين من خلال ‌‏‌‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا يترتّب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.