سويسرا وألمانيا تجريان مناورات جوية مشتركة لتعزيز الجاهزية القتالية

برن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السويسرية اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات جوية مشتركة مع القوات الألمانية في قاعدة نويبورغ الجوية بألمانيا، بهدف تعزيز القدرات القتالية الجوية وتطوير التعاون العسكري.

وذكرت الوزارة في بيانها أن التدريبات تجري من الـ 26 إلى الـ 28 من أيار، وستشارك أربع مقاتلات سويسرية من طراز “إف/إيه-18 هورنت”، إلى جانب مقاتلات “يوروفايتر تايفون” التابعة لسلاح الجو الألماني.

وتركز التدريبات على سيناريوهات القتال الجوي القريب، إضافة إلى العمليات الجوية بعيدة المدى “خارج مدى الرؤية”، مع التركيز على تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية المشتركة والإجراءات التكتيكية الحديثة.

وتهدف التدريبات إلى تعزيز التوافق العملياتي مع إجراءات القوات الجوية الألمانية ومعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب إتاحة الفرصة للطيارين الشباب لاكتساب خبرات ميدانية في بيئة دولية متعددة الجنسيات.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه أقره المجلس الاتحادي السويسري عام 2024 يقضي بتوسيع التعاون العسكري الدولي، بهدف الاستفادة من خبرات الشركاء وتطوير المعايير والإجراءات العملياتية المشتركة.