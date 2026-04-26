مقتل ضابط شرطة أمريكي وإصابة آخر بإطلاق نار في ولاية إلينوي

واشنطن- سانا

لقي ضابط شرطة أمريكي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار وقع اليوم الأحد داخل مستشفى بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن قائد شرطة شيكاغو لاري سنيلينغ قوله في تصريح: “إن الحادث وقع أثناء قيام الضباط بنقل شخص للمراقبة الطبية في مستشفى إنديفور هيلث السويدي، حيث أقدم المشتبه به على إطلاق النار على عناصر الشرطة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر بجروح بالغة”، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على المهاجم وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

من جهتها، أوضحت إدارة المستشفى في بيان أن المهاجم كان محتجزاً لدى سلطات إنفاذ القانون قبل نقله لتلقي العلاج، حيث باغت العناصر بإطلاق النار قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه خارج مبنى المستشفى.

وتشهد المدن الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، وكان آخرها مقتل ثمانية أطفال وإصابة عشرة آخرين بجروح، في التاسع عشر من الشهر الجاري جراء حادث إطلاق نار جماعي في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.