البحرين: اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة

المنامة-سانا

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة استهدفت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن مركز الاتصال قوله في بيان: “إنه وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 194 صاروخاً و508 طائرات مسيرة، فيما تواصل منظومات الدفاع الجوي جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة البلاد”.

بدورها، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت في وقت سابق اليوم عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل بمنطقة “سترة”، فيما أعلن مركز الاتصال الوطني أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيّرة استهدفت أراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

