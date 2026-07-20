البحرين تعلن استهداف منظومات الملاحة بمسيّرات إيرانية دون تأثير على حركة الطيران

المنامة-سانا



أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، اليوم الإثنين، تعرض أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران للاستهداف بمسيّرات إيرانية، مؤكدة أن الحادث لم يؤثر على سير عمليات الملاحة الجوية أو حركة الرحلات.



وأوضحت شؤون الطيران المدني في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية وحركة الطيران العابرة عبر الإقليم تسير بصورة طبيعية، مع استمرار التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية.



يأتي ذلك بعد إعلان القوات البحرينية، في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية المعادية.

