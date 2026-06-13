إدراج شركات صينية كبرى على القائمة العسكرية الأمريكية، ‏وبكين تلوح بالرد

واشنطن-بكين-سانا‏

أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شركات تكنولوجيا ‏صينية كبرى، في قائمة تُعتبر مُمولة للجيش الصيني، ما أثار ‏استياءً قوياً من الصين التي هددت بالرد بحزم وقوة إذا لم تتم ‏معاملة شركاتها بشكل عادل.‏

وذكرت شبكة “‏CNN‏” الاقتصادية، أن القائمة ضمت شركات صينية ‏بارزة، من بينها علي بابا وبايدو، إلى جانب شركات السيارات ‏الكهربائية بي واي دي ونيو، كما أضيف لاحقاً اثنان من أكبر ‏مصنعي الألواح الشمسية عالمياً، وهما ترينا سولار وجيه إيه ‏سولار.‏

ووفقاً للقانون الأمريكي، ستُمنع وزارة الدفاع الأمريكية ابتداء من ‌‏2027 من التعاقد المباشر مع الشركات المدرجة على القائمة، كما ‏ستُفرض قيود على شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة.‏

وفي بكين أكدت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن الصين غير ‏راضية تماماً عن هذا الإجراء وتعارضه بشدة كما حثّت الولايات ‏المتحدة على التوقف فوراً عن ممارساتها الخاطئة، وسحب ‏الإجراءات ذات الصلة على الفور، والعودة إلى المسار الصحيح ‏لبناء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين الصين والولايات ‏المتحدة.‏

وحذرت الوزارة من أنه إذا لم تُعامل الشركات الصينية بإنصاف، ‏فإن بكين سترد حتماً بحزم وقوة، مضيفةً: إن الخطوة التي أقدم عليها ‏البنتاغون تجاهلت التوافق الذي توصل إليه الزعيمان الصيني ‏والأمريكي خلال مباحثاتهما الأخيرة في بكين.‏

ويأتي التحديث الصادر عن البنتاغون بديلاً عن قائمة نُشرت في ‏أوائل عام 2025، وذلك بعد شهر من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي في بكين، ‏حيث حافظ الجانبان على هدنة هشة في الحرب التجارية بين ‏البلدين.‏