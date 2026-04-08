أردوغان وشريف يبحثان مستجدات وقف إطلاق النار في إيران

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار المؤقت في إيران.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن أردوغان شدد خلال الاتصال على أهمية استغلال وقف إطلاق النار المؤقت بالشكل الأمثل، مؤكداً مواصلة تركيا الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لرئيس الوزراء الباكستاني على جهوده خلال مسار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، فيما عبر شريف عن شكره لأنقرة على إسهاماتها في هذا المسار.

واعتبر الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

