قطر وباكستان تبحثان تطورات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة – سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، آخر تطورات الأوضاع، وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، اليوم الإثنين، أن الوزير القطري أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده لجهود باكستان، وكل الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أكد دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشدداً على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولاً إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وكانت قطر أكدت في الـ 10 من أيار الجاري، دعمها الكامل للمبادرات الدبلوماسية والوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددةً على أهمية تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود، بما يهيئ الظروف المناسبة للتقدم بالمفاوضات، والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن والسلام المستدام في المنطقة.