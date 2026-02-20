فشل محادثات أوروبية بشأن العقوبات على روسيا

بروكسل-سانا

أعلن دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة أن محادثات ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا لم تفض إلى اتفاق نهائي.

ونقلت رويترز عن الدبلوماسيين الذين لم تكشف هويتهم قولهم: إن ممثلي التكتل الأوروبي فشلوا في التوصل لاتفاق بشأن العقوبات التي تتضمن مقترحاً بفرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في اعتماد الحزمة التالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط الجاري، وإنه من المنتظر أن يجتمع ممثلو الاتحاد مطلع هذا الأسبوع لمناقشة الأمر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل كما ذكرت رويترز.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت مطلع شباط الجاري أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل مجالات الطاقة والخدمات المالية والتجارة، وتهدف إلى زيادة الضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة لتحقيق السلام.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن 19 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا، شملت قيوداً على التجارة والقطاع المالي والطاقة بما فيها النفط والفحم، إضافة إلى الصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.