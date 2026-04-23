ترامب يأمر البحرية الأمريكية بتدمير أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر أوامر لقواته البحرية بإطلاق النار على أي قارب يزرع ألغاماً في مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” اليوم الخميس: “أمرت البحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي قارب يزرع ألغاماً في مياه مضيق هرمز”، مضيفاً: إن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لتطهير الألغام التي تسببت بخنق حركة الشحن العالمية”.

وبحسب تقييم استخباراتي، أطلع مسؤولو دفاع أمريكيين المشرعين في الكونغرس الأمريكي عليه، فإن تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام الإيرانية قد يستغرق ستة أشهر.

وحذر ترامب في وقت سابق من أن قواته ستدمر أي سفن عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها.