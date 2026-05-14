مطار عرعر الدولي في السعودية يحقق أحد أعلى مستويات الاعتماد الكربوني عالمياً (+4)

الرياض-سانا

حصل مطار عرعر الدولي، أحد المطارات التابعة “لتجمع مطارات الثاني” بالسعودية، على المستوى (+4) في شهادة الاعتماد الكربوني الصادر عن مجلس المطارات الدولي ACI، وذلك في خطوة تعكس الجهود المتواصلة في مجال الاستدامة البيئية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ المطار أعدّ خطة متكاملة لإدارة الكربون، تحدد مسار خفض الانبعاثات والإجراءات التنفيذية اللازمة، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة كإنشاء محطات طاقة شمسية تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود.

ويعد المستوى (+4) من أعلى مراتب الاعتماد، حيث يتطلب من المطارات تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية المطلقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة مطار عرعر الدولي ضمن المطارات الرائدة إقليمياً في مجال الاستدامة البيئية، ويعكس توجه التجمع نحو تبني حلول مبتكرة للحد من التأثيرات البيئية، وتعزيز مستقبل منخفض الكربون، تماشياً مع مستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

يُذكر أن هذا البرنامج الصادر من مجلس المطارات الدولي ACI يعد نظاماً عالمياً معترفاً به يمنح شهادات لإدارة الكربون، حيث يقيم بشكل مستقل جهود المطارات في إدارة وتقليل الانبعاثات عبر سبعة مستويات متدرجة، تعكس مدى تقدم كل مطار في رحلته نحو الحياد الصفري الكربوني.