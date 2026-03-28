أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التصعيد الذي تشهده المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتغليب الحلول الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الأمير تميم شدد خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس الوزراء العراقي على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، وعدم استخدام أراضي أي دولة لتهديد الدول المجاورة، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها التصعيد.

كما جدد أمير قطر إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف عدداً من دول المنطقة، كونها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي.

وتعرضت دول الخليج العربي خلال الأسابيع الأخيرة لاعتداءات إيرانية، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية والتي دخلت أسبوعها الرابع.