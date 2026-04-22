5 قتلى بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة

غزة-سانا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة آخرين، مساء الأربعاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الضحايا سقطوا في غارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيّرة على مجموعة من المواطنين قرب مسجد في منطقة “مشروع بيت لاهيا”.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للبلدة، وتساقطت الشظايا على منازل المواطنين في شارعها العام.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدئها في السابع من تشرين الأول 2023، إلى 72562 قتيلاً و172320 جريحاً.