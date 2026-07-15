تشغيل ثلاث محطات ضخ بالطاقة الشمسية في ريف حلب الشرقي لتعزيز منظومة الري

حلب-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة حلب تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري في ريف المحافظة الشرقي، وذلك في إطار برنامج وزارة الطاقة لتحديث منشآت المياه والري.

وجرى تشغيل ثلاث محطات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق “تل علم”، و”أم العمد”، و”تل حاصل” ضمن المزرعتين 16 و21 من مشروع “مسكنة غرب”.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الأعمال تم تنفيذها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع منظمة بنيان، وذلك ضمن إطار الشراكات التي تسهم في دعم الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية الزراعية في سوريا.

وشملت الأعمال تزويد المحطات بمحركات جديدة وتشغيلها من خلال منظومات طاقة شمسية متكاملة؛ بما يعزز استدامة منظومة الري، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية في الأراضي الزراعية.

وستسهم هذه المحطات في ري نحو 1000 هكتار من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية؛ بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي، ويعزز الأمن الغذائي، ويرفع كفاءة استثمار الأراضي في المنطقة.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب، أنهت في ال7 من الشهر الجاري أعمال صيانة طارئة في القناة الرئيسة لمشروع “مسكنة غرب”، إثر رصد تسرب مفاجئ، تمهيداً لاستئناف الضخ خلال الساعات القادمة.