ضربات أمريكية متواصلة.. وتهديدات إيرانية بإغلاق باب المندب

عواصم-سانا

تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع تنفيذ واشنطن موجة جديدة من الضربات ضد مواقع إيرانية عدة، اليوم الأربعاء، وإطلاق طهران تهديدات بإغلاق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، ما يثير مخاوف واسعة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ضربات أمريكية وتصعيد إيراني

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأربعاء، تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد عدة مواقع داخل إيران، موضحة في بيان مقتضب عبر منصة “إكس” أن الهجمات تستهدف تقويض القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية في استهداف السفن التجارية بمضيق هرمز.

وفي المقابل، هدّدت إيران بإغلاق جميع ممرات التصدير بما في ذلك باب المندب وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، بعد إغلاق طهران مضيق هرمز وإعادة واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وأشارت وكالة رويترز إلى تهديدات أطلقها مسؤول في ميليشيا الحوثي في اليمن بشأن الاستعداد بإغلاق باب المندب، ما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة العالمية.

تصعيد ميداني واسع

وشهدت الأيام الماضية هجمات متبادلة وتصعيداً ميدانياً واسعاً، إذ أطلقت ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية على السعودية، في حين قصفت القوات الأمريكية عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز ومناطق ساحلية إيرانية، مؤكدة في بيان نشرته “سنتكوم” في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الغارات استمرت سبع ساعات.

وبموازاة هذه التصعيدات، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات، مشيراً إلى أن “استهداف قطاع الطاقة سيكون في نهاية المطاف”.

كما طرح ترامب فكرة فرض رسوم بنسبة 20% على الشحن عبر مضيق هرمز قبل أن يتراجع عنها لاحقاً.

أسواق النفط تتفاعل

وارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات، إذ سجل خام برنت أعلى مستوى له منذ منتصف حزيران الماضي، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز وتنامي تهديدات إيران بإغلاق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة العالمية.