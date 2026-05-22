الناتو يدرس خيارات لإعادة بعثته الاستشارية إلى العراق بصيغة مغايرة

كشفت مصادر عسكرية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة أن الحلف يدرس حالياً فرضيات وخيارات متعددة لإعادة بعثته التدريبية والاستشارية إلى العراق على مراحل، وذلك بعد نحو شهرين من نقل مقر قيادتها مؤقتاً إلى مدينة نابولي الإيطالية نتيجة التوترات الأمنية الأخيرة في المنطقة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن القائد السابق للبعثة، الجنرال الفرنسي كريستوف إنتسي، قوله عقب تسليمه المهام لخلفه الإسباني رامون أرمادا: إن هيئة أركان الحلف تمتلك إرادة قوية للعودة إلى بغداد، مشيراً إلى أن شكل وحجم البعثة سيشهد تغييراً جذرياً خلال الفترة القادمة ليصبح أعداد أفرادها أقل بكثير مقارنة بالفترات السابقة.



وقال الجنرال إنتسي: إن البعثة التي تأسست عام 2018 بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستحافظ على طبيعتها “غير القتالية” حيث ستتركز مهامها المستقبلية على تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات المؤسساتية والدفاعية للقوات المسلحة العراقية.



يُذكر أن الناتو كان قد خفّض ملاك بعثته في بغداد أواخر آذار الماضي، محولاً إدارة العمليات الجارية إلى قيادته الإقليمية في جنوب إيطاليا عبر فريق مصغر، بانتظار استقرار الأوضاع الميدانية لإعادة ترتيب انتشار أفراده في العاصمة العراقية.