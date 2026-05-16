الأردن وبلغاريا يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة واستعادة استقرارها

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية البلغارية فيليسلافا بيتروفا تشاموفا، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مستجدات الأوضاع والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لوقف هذا التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور لافت، مؤكدين التطلع المشترك لتعزيز التعاون البنّاء في مختلف المجالات، وتعميق التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين.

وتعرضت عدة دول عربية منذ اندلاع الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً ‏مادية بالبنى التحتية.‏