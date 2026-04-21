اعتقالات وتجريف أراضٍ واقتحام للمسجد الأقصى.. الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل

اعتقالات وتجريف أراضٍ واقتحام للمسجد الأقصى.. الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل
وكالة وفا

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، وأغلقت عدداً من الطرقات، فيما وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة “وفا” للأنباء أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من بيت لحم، أحدهما أستاذ جامعة، كما اعتقلت فلسطينياً ثالثاً وهو أسير محرّر من مدينة الخليل.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن مجموعات استيطانية نشرت دعوات تحريضية لحشد المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته، وخاصة يوم الأربعاء المقبل.

من جهتها، حذرت محافظة القدس من خطورة هذه الاقتحامات، معتبرةً أنها اعتداء مباشر على حرمة المسجد، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة.

إجراءات عسكرية ومنع مزارعين من دخول أراضيهم

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءاتها العسكرية في مناطق شمال مدينة رام الله، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية، ومنعت مرور المركبات عبرها، كما انتشر جنود الاحتلال على الطرقات، وأجبروا المركبات على سلوك طرق بديلة.

وفي السياق نفسه، أقدم مستوطنون على تجريف أراضٍ زراعية يمتلكها فلسطينيون في بلدة برقة شمال غرب نابلس، كما عملوا على مد خطوط مياه من عين الدلبة باتجاه مستوطنة “حومش” والبؤر الاستيطانية المحيطة بها، ما تسبب بأضرار مباشرة في مصادر المياه والأراضي الزراعية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين وعدداً من جنود الاحتلال هاجموا المزارعين خلال تواجدهم في أراضيهم الزراعية في منطقة “واد إعمر” جنوب المغير، وحاولوا طردهم ومنعهم من استصلاح أراضيهم.

