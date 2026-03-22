الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هدفاً معادياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، قوله: إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وكانت الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة وصاروخاً باليستياً مصدرها إيران خلال الساعات الأخيرة.

وتعترض السعودية يومياً عشرات المسيّرات التي تطلقها إيران باتجاه دول الخليج العربي، في محاولة لاستهداف المنشآت والبنى التحتية، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.

وأدت الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية.