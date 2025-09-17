البرلمان العربي ورابطة العالم الإسلامي يطالبان بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عواصم-سانا

أدان البرلمان العربي ورابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، توسيع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والذي أسفر خلال الساعات الأخيرة عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقفه.

وأكد رئيس البرلمان محمد اليماحي في بيان اليوم، أن استمرار هذا العدوان الإجرامي يمثل إحدى أبشع جرائم الحرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن ما يقوم به الاحتلال من تصعيد دموي وحصار ومجاعة ممنهجة يمثل سياسة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وخرقاً لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وحمل البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة، إزاء استمرار الاحتلال في عدوانه وارتكابه المجازر وحرب الإبادة، مجدداً دعوته لتوحيد الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما حذرت رابطة العالم الإسلامي من التداعيات الكارثية لاجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف وقفة فورية جادة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية، التي تمادت في صلفها وازدرائها لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهانتها بحياة الشعب الفلسطيني وحقوقه.