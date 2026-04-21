التعاون الخليجي يؤكد تضامنه مع الإمارات في وجه المخططات التي تستهدف أمنها

الرياض-سانا

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين لأي أعمال أو مخططات تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات.

ونوّه البديوي في بيان على موقع المجلس الرسمي، اليوم الثلاثاء، باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في الإمارات، والتي تمكنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسدةً بذلك نموذجاً متقدماً في حماية الأمن الوطني وصون مقدرات الدولة.

وجدد البديوي التأكيد على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ودعمه المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

كما جدد رفض مجلس التعاون لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات أعلن أمس، عن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.