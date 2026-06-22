دي لا إسبريا يفوز بالانتخابات الرئاسية الكولومبية بفارق ضئيل على منافسه ‏اليساري

بوغوتا-سانا
فاز مرشح التيار اليميني أبيلاردو دي لا إسبريا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، متقدماً بفارق ضئيل على منافسه اليساري إيفان سيبيدا.
وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الإثنين أن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات وبعد فرز أكثر من 99 بالمئة من بطاقات الاقتراع، أظهرت حصول دي لا إسبريا على 49.65 بالمئة من الأصوات، في حين نال منافسه السيناتور اليساري إيفان سيبيدا 48.70 بالمئة.
وأعلن دي لا إسبريا أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه بالفوز، مؤكداً دعم واشنطن لبلاده، في سياق علاقات ثنائية قائمة منذ سنوات.
ويمثل وصول دي لا إسبريا، البالغ من العمر 47 عاماً ويحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، امتداداً لمدّ سياسي يميني تشهده عدة دول في أمريكا اللاتينية، بما قد ينعكس على طبيعة التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وكان الرئيس الكولومبي المنتخب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه إنهاء محادثات السلام الجارية مع الجماعات المتمردة والاتجاه نحو خيارات عسكرية في مواجهتها، وهو ما يضع الاتفاقيات الهشة الموقعة سابقاً أمام اختبارات معقدة خلال المرحلة المقبلة.