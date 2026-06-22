دي لا إسبريا يفوز بالانتخابات الرئاسية الكولومبية بفارق ضئيل على منافسه ‏اليساري

بوغوتا-سانا

فاز مرشح التيار اليميني أبيلاردو دي لا إسبريا بالجولة الثانية من ‏الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، متقدماً بفارق ضئيل على منافسه اليساري ‏إيفان سيبيدا‎.

و‎ذكرت وكالة فرانس برس اليوم الإثنين أن النتائج الرسمية الأولية ‏للانتخابات وبعد فرز أكثر من 99 بالمئة من بطاقات الاقتراع، أظهرت ‏حصول دي لا إسبريا على 49.65 بالمئة من الأصوات، في حين نال ‏منافسه السيناتور اليساري إيفان سيبيدا 48.70 بالمئة. ‏

وأعلن دي لا إسبريا أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب هنأه فيه بالفوز، مؤكداً دعم واشنطن لبلاده، في سياق علاقات ثنائية ‏قائمة منذ سنوات‎.‎

ويمثل وصول دي لا إسبريا، البالغ من العمر 47 عاماً ويحمل الجنسية ‏الأمريكية أيضاً، امتداداً لمدّ سياسي يميني تشهده عدة دول في أمريكا ‏اللاتينية، بما قد ينعكس على طبيعة التحالفات السياسية والعسكرية في ‏المنطقة‎.‎

وكان الرئيس الكولومبي المنتخب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه إنهاء ‏محادثات السلام الجارية مع الجماعات المتمردة والاتجاه نحو خيارات ‏عسكرية في مواجهتها، وهو ما يضع الاتفاقيات الهشة الموقعة سابقاً أمام ‏اختبارات معقدة خلال المرحلة المقبلة‎.‎