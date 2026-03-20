حريق في أحد المستودعات بالبحرين جراء اعتداء إيراني

المنامة-سانا

اندلع اليوم الجمعة، حريق في مستودع تابع لإحدى الشركات في مملكة البحرين، جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتداء إيراني جديد.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في منشور عبر منصة “إكس”: إنّ فرق الدفاع المدني تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، حيث توجهت 20 آلية، و62 ضابطاً وفرداً للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، ليتم إخماده بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتتواصل الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دول المنطقة، والخليج العربي، مستهدفة المنشآت الحيوية ومواقع الطاقة والمباني المدنية.

وتعرضت مصفاة ميناء الأحمدي الكويتية لاعتداء إيراني مماثل فجر اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها، وفقاً لما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.