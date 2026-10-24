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القبض على عصابة تروج عملات مزيفة في الرقة ‏

photo 2026 10 24 19 53 22 القبض على عصابة تروج عملات مزيفة في الرقة ‏
فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة يلقي القبض على أفراد عصابة متورطة في ‏ترويج العملات المزيفة-أرشيفية-سانا

الرقة-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة القبض على أفراد عصابة متورطة في ‏ترويج العملات المزيفة، وذلك خلال عملية أمنية أسفرت عن ضبط مبالغ مزيفة بعملات ‏متعددة.‏

وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المبالغ المضبوطة ‏شملت 17,500 دولار أمريكي، و4,000 يورو، و2,000 ريال سعودي، إضافة إلى ‌‏4,500 ليرة سورية من فئة 500 ليرة جديدة.‏

وجرت إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ‏تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص.‏

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم التزوير والتداول غير ‏المشروع للعملات، لما لها من آثار سلبية على التعاملات المالية وثقة المواطنين بالعملة ‏المتداولة، فضلاً عن دورها في حماية الأسواق من عمليات الاحتيال.‏

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