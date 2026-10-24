القبض على عصابة تروج عملات مزيفة في الرقة ‏

الرقة-سانا
ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة القبض على أفراد عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة، وذلك خلال عملية أمنية أسفرت عن ضبط مبالغ مزيفة بعملات متعددة.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المبالغ المضبوطة شملت 17,500 دولار أمريكي، و4,000 يورو، و2,000 ريال سعودي، إضافة إلى 4,500 ليرة سورية من فئة 500 ليرة جديدة.
وجرت إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم التزوير والتداول غير المشروع للعملات، لما لها من آثار سلبية على التعاملات المالية وثقة المواطنين بالعملة المتداولة، فضلاً عن دورها في حماية الأسواق من عمليات الاحتيال.