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مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الشيباني يعرض رؤية سوريا في السياسة الخارجية‏ ‏

photo 1 2026 10 24 19 02 39 مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الشيباني يعرض رؤية سوريا في السياسة الخارجية‏ ‏
اللجنة المختصة بمجلس الشعب-سانا

دمشق-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم السبت جلسة مع لجنة الشؤون ‌‏الدبلوماسية والقنصلية في مجلس الشعب، بحضور عدد من المستشارين ومديري ‌‏الإدارات في الوزارة.‏

وتحدث الوزير الشيباني خلال الجلسة عن إنجازات وزارة الخارجية والمغتربين خلال ‌‏الفترة الماضية، ورؤية الدولة السورية في السياسة الخارجية، مشيراً إلى توسع التمثيل ‌‏الدبلوماسي والقنصلي عبر فتح قنوات تواصل جديدة وتفعيل البعثات الدبلوماسية بما يخدم ‌‏المصالح الوطنية، إضافة إلى العمل على مراجعة وسنِّ تشريعات تدعم العمل ‌‏الدبلوماسي والقنصلي.‏

photo 3 2026 10 24 19 02 39 مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الشيباني يعرض رؤية سوريا في السياسة الخارجية‏ ‏

ولفت الوزير الشيباني إلى التكامل بين المؤسستين لخدمة المواطن، إلى جانب جهود ‌‏الوزارة المستمرة في تطوير الخدمات القنصلية المقدَّمة للمغتربين وتسهيل معاملاتهم. ‏

كما تم خلال الجلسة استعراض رؤية الوزارة المستقبلية وتوجهاتها للتعامل مع التحديات ‌‏الإقليمية والدولية الراهنة، وآليات تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الدول ‌‏الصديقة والشقيقة.‏

يُذكر أن اللجان الـدائمة والمتخصصة في مجلس الشعب وعددها 26 تغطي مختلف ‌‏مجالات العمل البرلماني، بدءاً من التشريع والشؤون الدستورية والمالية، مروراً ‌‏بالاقتصاد والإدارة المحلية والخدمات، وصولاً إلى الأمن والدفاع والسياسة الخارجية ‌‏والحقوق والحريات.‏

photo 2 2026 10 24 19 02 39 scaled مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الشيباني يعرض رؤية سوريا في السياسة الخارجية‏ ‏
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photo 6 2026 10 24 19 02 39 scaled مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الشيباني يعرض رؤية سوريا في السياسة الخارجية‏ ‏

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