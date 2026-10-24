مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الشيباني يعرض رؤية سوريا في السياسة الخارجية‏ ‏

دمشق-سانا
عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم السبت جلسة مع لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في مجلس الشعب، بحضور عدد من المستشارين ومديري الإدارات في الوزارة.
وتحدث الوزير الشيباني خلال الجلسة عن إنجازات وزارة الخارجية والمغتربين خلال الفترة الماضية، ورؤية الدولة السورية في السياسة الخارجية، مشيراً إلى توسع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي عبر فتح قنوات تواصل جديدة وتفعيل البعثات الدبلوماسية بما يخدم المصالح الوطنية، إضافة إلى العمل على مراجعة وسنِّ تشريعات تدعم العمل الدبلوماسي والقنصلي.
ولفت الوزير الشيباني إلى التكامل بين المؤسستين لخدمة المواطن، إلى جانب جهود الوزارة المستمرة في تطوير الخدمات القنصلية المقدَّمة للمغتربين وتسهيل معاملاتهم.
كما تم خلال الجلسة استعراض رؤية الوزارة المستقبلية وتوجهاتها للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وآليات تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الدول الصديقة والشقيقة.
يُذكر أن اللجان الـدائمة والمتخصصة في مجلس الشعب وعددها 26 تغطي مختلف مجالات العمل البرلماني، بدءاً من التشريع والشؤون الدستورية والمالية، مروراً بالاقتصاد والإدارة المحلية والخدمات، وصولاً إلى الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والحقوق والحريات.