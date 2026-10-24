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نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة

IMG 0025 نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة
فريق طبي في شعبة الجراحة العصبية بمشفى الرقة الوطني

الرقة-سانا

تمكن فريق طبي في شعبة الجراحة العصبية بمشفى الرقة الوطني اليوم السبت من إجراء أول عمل جراحي نوعي ومعقد منذ إحداثها العام الحالي لمريضة كانت تعاني من آلام وخدر شديدين في الأطراف السفلية، حدّا من قدرتها على المشي لمسافة تتجاوز 100 متر

وأوضح رئيس شعبة الجراحة العصبية في المشفى، والمشرف على العملية، أحمد حميد العبدولي، في تصريح لمراسل سانا، أن الفحوصات السريرية والشعاعية، ولا سيما الرنين المغناطيسي للعمود الفقري القطني، أظهرت تضيقاً شديداً في القناة الشوكية بين الفقرات القطنية الثانية والخامسة، ترافق مع انزلاق بين الفقرتين الرابعة والخامسة، ما استدعى اتخاذ القرار الجراحي بعد استكمال الفحوصات اللازمة واستشارة فريق التخدير.

وأضاف العبدولي أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية التي تضمنت تثبيت الفقرات القطنية باستخدام دعامات معدنية، وتوسيع القناة الشوكية لتحرير الجذور العصبية المضغوطة، مؤكداً أن نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد جاء ثمرةً لتكامل جهود فريق ضم اختصاصيي الجراحة العصبية والتخدير والأطباء المقيمين، إلى جانب الكوادر التمريضية والفنية.

وفي سياق متصل، تطرق العبدولي إلى الصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية بالرقة، وفي مقدمتها النقص الحاد في الأدوات الجراحية المتقدمة وغياب مجهر جراحي متخصص، وهو ما يضطر المشفى غالباً لإحالة العديد من الحالات الحرجة إلى مشافي دمشق.

وختم رئيس الشعبة تصريحه بتوجيه مناشدة للجهات المعنية بضرورة دعم المشفى الوطني بالرقة وتوفير معدات حديثة، بما يضمن تمكين الكوادر من تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين وتخفيف أعباء ومشقة السفر عن المرضى وعائلاتهم.

يُذكر أن شعبة الجراحة العصبية في مشفى الرقة الوطني أُحدثت في 7 نيسان الماضي، وتضم كادراً طبياً وتمريضياً متكاملاً، يشمل أطباء اختصاصيين ومقيمين وفنيي تخدير وكوادر تمريضية.

IMG 0028 2 نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة
IMG 0041 نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة
IMG 0047 نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة
IMG 0049 نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة
IMG 0050 نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة
IMG 0052 نجاح أول عمل جراحي نوعي للعمود الفقري في المشفى الوطني بالرقة
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