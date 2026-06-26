اعتقال ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لبلدة عناتا بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة أشقاء وأصابت عدداً من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحامها بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت قاعة حفل زفاف، حيث احتجزت المشاركين ومنعتهم من المغادرة لأكثر من ساعتين، قبل أن تعتقل الأشقاء الثلاثة.



وأضافت المصادر: إن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المتواجدين في الحفل، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في البلدة وأخضعتها لتفتيش دقيق تخللته أعمال تخريب للمحتويات، كما أصيبت شابة برضوض في الوجه إثر اعتداء جنود الاحتلال عليها بالضرب، وسط استمرار إطلاق قنابل الغاز في المنطقة.



وقتل فلسطيني واعتقل 13 آخرون، بينهم طفلان، في وقت سابق اليوم الخميس، جراء اعتداءات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.