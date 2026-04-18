10 وزراء خارجية دول عربية وأجنبية يدينون تعيين إسرائيل سفيراً لها لدى ما تسمى “أرض الصومال”

الرياض-سانا

أدان وزراء خارجية 10 دول عربية وأجنبية بأشد العبارات تعيين إسرائيل سفيراً لها لدى ما تسمى “أرض الصومال”، مؤكدين أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة وسلامة أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم السبت، أن وزراء خارجية السعودية، ومصر، والصومال، والسودان، وليبيا، وبنغلاديش، والجزائر، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا، أكدوا في بيان مشترك رفضهم الكامل لكل الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشددين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.

وشدد الوزراء في بيانهم على أن مثل هذه الإجراءات تُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.

يُشار إلى أن إسرائيل أعلنت في الـ 26 من كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، لتصبح الوحيدة التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، وقوبل هذا الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، لتعود إسرائيل وتعلن في الـ 15 من الشهر الجاري عن تعيين سفير لها في الإقليم.