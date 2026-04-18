العراق يعلن استعداده استئناف تصدير النفط خلال أيام قليلة

بغداد-سانا

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، استعدادها لاستئناف تصدير النفط من جميع الحقول خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن تسريع عمليات التصدير يسهم في تعزيز الاستقرار وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه تم التواصل مع شركات النقل العالمية للتعاقد على شحن النفط، موضحاً أن جميع الحقول جاهزة لاستئناف التصدير وأن الباب مفتوح أمام مختلف الشركات الراغبة بالتعاون.

وكانت وزارة النقل أعلنت في وقت سابق استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز.

أونروا: ثلثا سكان غزة يعيشون في مواقع النزوح وسط تداعيات حرب الاحتلال المتواصلة
أفغانستان وباكستان تتبادلان الاتهامات بتعثر الجولة الثالثة من محادثات السلام
غوتيريش يحيل رأي العدل الدولية للجمعية العامة ويدعو الاحتلال للالتزام به
وزير الخارجية البحريني يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي التطورات في المنطقة
مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد التضامن الكامل بين دوله
