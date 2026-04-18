وزير الاتصالات لـ سانا: تنظيم عمل منصات التواصل في سوريا لتعزيز الفوائد وضبط المخاطر

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، أن الوزارة تعمل على تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية، بما يحقق الاستفادة القصوى منها، في ظل الاستخدام الواسع لها محلياً.

وأوضح الوزير هيكل في تصريح خاص لـ سانا، اليوم السبت أن نحو 55 إلى 60 بالمئة من إجمالي حركة الإنترنت في سوريا تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يعزز الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع بما يوازن بين تعظيم فوائده والحد من مخاطره.

ولفت الوزير هيكل إلى أهمية منصات التواصل الاجتماعي في تنشيط التجارة الإلكترونية عبر ربط الأسواق والمنتجين بالمستهلكين، كما تمثل مساحة للتعبير عن آراء المواطنين وهمومهم، وقناة تواصل بين المجتمع والجهات الحكومية لنقل المطالب والملاحظات.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أطلقت في الـ 14 من شهر نيسان الجاري الأجندة الوطنية للشركات الناشئة، بهدف تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال في سوريا، عبر تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى مشاريع اقتصادية حقيقية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.