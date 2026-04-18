هيئة العمليات البحرية البريطانية تعلن عن حادثين جديدين قرب السواحل العُمانية

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات البحرية البريطانية (UKMTO) تسجيل حادثين بحريين منفصلين اليوم السبت في محيط السواحل العُمانية، وسط تزايد البلاغات عن مخاطر أمنية أعقبت إغلاق إيران مضيق هرمز مجدداً.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي، أنّ سفينة حاويات أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرق سلطنة عمان، ما أدى الى وقوع أضرار في عدد من الحاويات دون اندلاع حريق.

والحادثة الأخرى شملت بلاغاً عن سقوط جسم غريب في المياه على مقربة من سفينة سياحية، على بعد 3 أميال بحرية شرق سلطنة عمان دون تسجيل أضرار أو إصابات.

وجددت الهيئة دعوتها جميع السفن العابرة في المنطقة إلى رفع مستوى الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو حوادث مريبة .

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن زورقين تابعين لـ”الحرس الثوري” الإيراني أطلقا النار على ناقلة وسفينة في مضيق هرمز، في ظل التوتر المتصاعد في الممر البحري الحيوي.

وأغلقت إيران المضيق مجدداً اليوم السبت، وأعلنت أن “التحكم بالمضيق عاد إلى حالته السابقة وتحت سيطرة مشددة من القوات المسلحة الإيرانية “، وأن أغلب السفن ” تمر عبر مياهها الإقليمية وهي ملزمة بدفع رسوم أثناء المرور “.