مقتل شخصين وإصابة 8 في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل شخصان وأصيب 8 اليوم الجمعة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة اللبنانية قولها أنّ طيران الاحتلال شنّ غارة على بلدة كفر رمان أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

كما شن غارات على منزل في بلدة حانين، وعلى مبنى في منطقة العامرية قرب القليلة على طريق صور – الناقورة، في حين قصفت قواته أطراف بلدتي دبل والقوزح ومداخل بيت ليف بالإضافة إلى قصفها أطراف بلدة الناقورة ومنطقة حامول.

وتصعد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشن غارات كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب في محاولة لفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله وإقامة “منطقة عازلة”.

ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية بلغ عدد قتلى هذه الاعتداءات الإسرائيلية حتى يوم أمس الخميس 1116، فيما بلغ عدد الإصابات 3229.