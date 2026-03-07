أردوغان وبارزاني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان: “إن أردوغان أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق في هذه المرحلة الحرجة، ضد أي خطوات من شأنها جرّ المنطقة إلى كارثة لسنوات طويلة قادمة”، مشيراً إلى أن تركيا تعمل بشكل مكثف لإنهاء الصراعات في المنطقة، والعودة إلى المفاوضات.

كما لفت أردوغان إلى متابعة تركيا للتحركات والتطورات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وبعض المجموعات المصاحبة لها عن كثب خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب البيان، أكد الجانبان على أهمية عملية “تركيا بلا إرهاب”.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الأربعاء الماضي، إسقاط منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، المتمركزة في شرق البحر المتوسط بصاروخ أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية والعراق، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.