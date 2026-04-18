الولايات المتحدة تمدد إعفاء النفط الروسي الموجود في عرض البحر من العقوبات

واشنطن-سانا

قررت الولايات المتحدة الأمريكية السماح بشراء النفط الروسي الموجود في عرض البحر، في تمديد لخطوة سابقة تهدف لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتسمح هذه الخطوة بشراء النفط ومشتقاته التي تم تحميلها على أي سفينة حتى الـ 16 من أيار القادم، ويُمدد هذا القرار تخفيفاً سابقاً للعقوبات انتهت صلاحيته في الـ 11 من نيسان.

ويأتي هذا الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بعد يومين من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن لن تمدد الإعفاء.

وكان وزير المالية الفرنسي رولان لوسكور شدد بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السبع في واشنطن، أن “روسيا لا ينبغي أن تجني فوائد ما يحدث في إيران”، مضيفاً: إن أوكرانيا لا ينبغي أن تكون أيضاً “ضرراً جانبياً”.

