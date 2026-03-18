الجيش الأمريكي يستهدف مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز بقنابل خارقة للتحصينات

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس الثلاثاء، عن استهداف مواقع صواريخ إيرانية مضادة للسفن بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، مستخدما قنابل هي الأقوى في الترسانة الأمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” قولها في بيان على منصة “X”: إن “قواتنا استخدمت بنجاح عدة ذخائر وقنابل خارقة للتحصينات زنة 5000 رطل ضد مواقع محصنة للصواريخ الإيرانية على الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز”.

واعتبرت القيادة في بيانها، أن “صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن في هذه المواقع، شكلت خطراً على الملاحة الدولية في المضيق”.

وبحسب تقرير كانت قد نشرته صحيفة “اير فورس تايمز” العسكرية في عام 2022، تبلغ تكلفة القنبلة الواحدة الخارقة للتحصينات زنة 5000 رطل نحو 288 ألف دولار، لكنها تعد أقل قوة من القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة لضرب المواقع النووية الإيرانية العام الماضي، والتي تزن الواحدة منها 30 ألف رطل.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً أساسياً للطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط في العالم، ما يجعل أي تهديد لإغلاقه عاملاً خطيراً يهدد استقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، والتي باتت شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب على إيران.