الصحة اللبنانية: 1530 قتيلاً و4812 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ2 من آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 1530 قتيلاً، و4812 جريحاً.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية حول تطورات الاعتداءات الإسرائيلية، فقد بلغ عدد القتلى الذين سقطوا اليوم 33 قتيلاً، إضافة إلى 183 مصاباً، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ومنذ الثاني من آذار الماضي، يشهد لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة رداً على هجمات شنتها ميليشيا حزب الله، مخلفةً دماراً كبيراً وخسائر بالأرواح والممتلكات.