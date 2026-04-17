وزير خارجية لبنان: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار يضمن انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة

بيروت-سانا

أكّد وزير الخارجية اللبناني “يوسف رجّي” سعي لبنان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر المفاوضات، بما يضمن استعادة الاستقرار، وانسحاب إسرائيل، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن رجّي بحث ونظيره البرتغالي باولو رانجيل في بيروت، اليوم الجمعة، الأوضاع في لبنان والتطورات المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة تثبيت الاستقرار، حيث نوّه الوزير اللبناني بمواقف البرتغال الداعمة للبنان في مختلف المحافل الدولية، ومساندتها لقرارات الحكومة اللبنانية وجهودها الإصلاحية.

وأشار الوزير رجّي إلى أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية الصديقة، للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من القيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد رانجيل دعم بلاده الكامل للبنان، ولسيادته ووحدة أراضيه، ورحّب بوقف إطلاق النار وبالمسار التفاوضي الذي يعتزم لبنان المضي فيه، معتبراً أنه “يشكّل فرصة حقيقية للتوصل إلى حل شامل ومستدام يعزّز الاستقرار ويضع حداً للصراع”.

كما أعرب رانجيل عن تقدير بلاده لدعم لبنان ترشيح البرتغال لعضوية مجلس الأمن الدولي في الانتخابات المقبلة، مشدداً على “حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، ليدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس-الجمعة.