فيدان: المهمة العاجلة في المنطقة هي “إطفاء النار” ووقف التوسع الإسرائيلي

إسطنبول-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تُعد من الدول القادرة على التواصل مع جميع الأطراف في آن واحد، والاضطلاع بدور الوساطة على أساس الثقة، مشدداً على أن المهمة الأولى والعاجلة بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية هي “إطفاء النار”.

ونقلت وكالة الأناضول، عن فيدان قوله اليوم الجمعة خلال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي: إن منتدى أنطاليا تحول إلى علامة عالمية يلتقي فيها فاعلون من مختلف القارات والتقاليد السياسية، مشيراً إلى أن إحدى سماته المميزة هي قدرته الفريدة على الجمع بين الشعوب ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية من جميع جوانبها.

وفي سياق آخر، حذر الوزير التركي من أن التوسع الإسرائيلي، الذي بدأ بإبادة جماعية في غزة قبل 3 سنوات ثم امتد إلى لبنان وسوريا، بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى القول “كفى” لهذا التوسع الذي يُصدّر عدم الاستقرار إلى العالم أجمع.

وشدد فيدان على ضرورة بذل المجتمع الدولي قصارى جهده لاستغلال فرصة وقف إطلاق النار لصالح الحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن “السلام الدائم ينبع من خطوات جريئة تتخذ في أحلك بؤر الأزمات”.

ويقام منتدى أنطاليا بين الـ 17 والـ 19 من نيسان الجاري، تحت شعار: “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل”.