وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل كل الخلافات بالوسائل السلمية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على منصة إكس: “إن الوزير محمد بن عبد الرحمن جدد خلال اللقاء إدانة دولة قطر للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المنشآت الحيوية في الأردن وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكداً ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة”.

ووفق البيان حذر الوزير القطري من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية وخاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

وتتعرض دول الخليج العربي ودول أخرى في المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.