الدفاعات الجوية الإماراتية تدمّر 16 صاروخاً وتعترض 113 طائرة مسيّرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، عن رصد 17 صاروخاً باليستياً وتدمير 16 منها، إضافة إلى اعتراض 113 طائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيانٍ على منصّة إكس، أنّه جرى “رصد 17 صاروخاً باليستياً وتدمير 16 منها، فيما سقط صاروخ واحد في البحر”، وأضافت إنه جرى أيضاً “رصد 117 طائرة مسيرة واعتراض 113 طائرة منها، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة”.

وأضافت: إن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت “منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر 238 صاروخاً باليستياً، ودمرت 221 صاروخاً منها، فيما سقط 15 منها في مياه البحر وصاروخان على أراضي الدولة، كما تمّ رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة”. ولفتت إلى أنّه جرى أيضاً “رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة”.

وذكرت الوزارة أنّ “هذه الاعتداءات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من جنسيات آسيوية و112 إصابة من جنسيات مختلفة”.

وأكدت وزارة الدفاع أنّها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أيّ تهديدات والتصدي بحزم لكلّ ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات، ما أدّى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.