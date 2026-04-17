أردوغان يشيد بتقدم سوريا ويؤكد أهمية استقرارها لمستقبل المنطقة

أنطاليا-سانا

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بالخطوات التي قطعتها سوريا خلال العام ونصف العام الماضي تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري في المرحلة المقبلة.

وقال أردوغان في كلمة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي: “إن تعزيز الهدوء والاستقرار في سوريا يكتسب أهمية حيوية من أجل مستقبل المنطقة بأسرها”، معرباً عن ارتياحه للمسافة التي قطعتها سوريا.

وشدد أردوغان على أن الدبلوماسية والحوار البناء هما أقصر طريق للسلام، مشيرا إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحول إلى منبر مشترك للعطف والضمير العالمي، والأمل بالمستقبل.

وأعرب الرئيس التركي عن ارتياحه لإعلان وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مثمنا المبادرة التي قادها رئيس الوزراء الباكستاني، ومؤكدا ضرورة استغلال هذه الفرصة لإرساء سلام دائم.

وشدد أردوغان على ضرورة عدم تقييد حقوق دول الخليج في الوصول إلى البحار المفتوحة، مؤكدا أن الأساس هو ضمان حرية الملاحة بناء على القواعد المعمول بها، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن التجارية، مشيرا إلى أن الحرب بدت أنها سرعت من وتيرة البحث عن مسارات بديلة لإيصال موارد الطاقة إلى الأسواق الدولية.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد أردوغان أن حرب الإبادة في غزة أدت إلى مقتل 73 ألف فلسطيني وإصابة 172 ألفا منذ السابع من تشرين الأول 2023، منهم 21 ألف طفل، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يمنع مقتل 754 فلسطينيا وإصابة 2100 آخرين، معتبرا أن النظام العالمي فشل في أبسط الاختبارات الإنسانية.

وانطلقت اليوم النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتنظيم وزارة الخارجية التركية، وبمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب نحو 15 نائب رئيس، وأكثر من 50 وزيراً، بينهم أكثر من 40 وزير خارجية، يمثلون أكثر من 150 دولة.