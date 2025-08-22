منصور: مليون فلسطيني في غزة يواجهون تهديداً وجودياً لحياتهم

نيويورك-سانا

حذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، من أن مليون فلسطيني يواجهون تهديداً وجودياً لحياتهم، بينما تواصل “إسرائيل” خططها لاحتلال غزة من دون أي اعتبار لمطالب وقف إطلاق النار، أو لالتزامات القانون الإنساني الدولي.

ولفت منصور في رسائل بعثها اليوم، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التصعيد الإسرائيلي في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، إلى أن التحرك الدولي أتاح لـ “إسرائيل” الاستمرار في عرقلتها غير القانونية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية، ما أدى إلى تسريع انتشار المجاعة والأمراض.

ووفقاً لوكالة “وفا”، أكد منصور أن التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي أعلن رسمياً، في تقريره الصادر اليوم، وقوع المجاعة في غزة، فضلاً عن تقرير منظمة “ميد غلوبال” الذي خلص إلى أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد ارتفع بنسبة 914 بالمئة منذ الحصار الإسرائيلي في آذار الماضي، وأن حد المجاعة قد تم تجاوزه بالفعل.

وشدد منصور على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، واتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، إنفاذاً للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

من جهة أخرى، أدان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، استمرار الاحتلال بتوسيع مخططات الضم الاستعمارية في الضفة الغربية، عبر إعلانه مؤخراً عن مخطط لإقامة 3400 وحدة استيطانية، من شأنها فصل شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها، ما يعمق عزلة القدس المحتلة.